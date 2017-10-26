"Зенит" начал продавать билеты на матч с "Локомотивом" из гостевой квоты

"Зенит" на своей странице в Твиттере объявил, что в продажу дополнительно поступили несколько сотен билетов из гостевой квоты на матч 15-го тура премьер-лиги с "Локомотивом". Стоимость этих билетов – 1000 рублей.
По данным сайта сине-бело-голубых, сейчас в свободной продаже более 11000 билетов. Вместимость стадиона "Санкт-Петербург" в этом сезоне – 56196.
Напомним, что матч лидеров РФПЛ "Зенит" – "Локомотив" пройдет в воскресенье, 29 октября. Начало встречи – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Друзья, в продаже появилось несколько сотен билетов на матч #ЗенитЛоко (из гостевой квоты) стоимостью 1000 рублей– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 26 октября 2017 г.
👉 https://t.co/y3q9XAohUL pic.twitter.com/GwO2BJYd8y