"Зенит" начал продавать билеты на матч с "Локомотивом" из гостевой квоты

"Зенит" на своей странице в Твиттере объявил, что в продажу дополнительно поступили несколько сотен билетов из гостевой квоты на матч 15-го тура премьер-лиги с "Локомотивом". Стоимость этих билетов – 1000 рублей.

По данным сайта сине-бело-голубых, сейчас в свободной продаже более 11000 билетов. Вместимость стадиона "Санкт-Петербург" в этом сезоне – 56196.

Напомним, что матч лидеров РФПЛ "Зенит" – "Локомотив" пройдет в воскресенье, 29 октября. Начало встречи – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.