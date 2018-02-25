21:22 25 февраля | Футбол — РФПЛ

"Зенит": "На понедельник запланировано некое неожиданное мероприятие"

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"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал планы команды на ближайшие сутки. Также клуб из Санкт-Петербурга заинтриговал фанатов анонсом "неожиданного мероприятия".

"Планы на ближайшие сутки следующие: так как утром у команды была тренировка, сегодня отдых, а в понедельник – сразу два занятия. На вечер запланировано некое неожиданное мероприятие, подробности сообщим заказным письмом", - говоррится в сообщении.

Дополнительная информация

https://twitter.com/zenit_spb/status/967802938226855937

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

Митюня Неужто расформируют?//////////И я о том же подумал) Мольбы бабушек услышаны. На крайняк можно обратно в пердив их сплавить.

00:03

igogohruhru

Заказное письмо от Манчини: Я устал, я-мухожук.

23:34 25 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а-ха-ха! Пришло время молиться в синагоге. А то набрали всякий шлак....

22:32 25 февраля

Митюня

Неужто расформируют?

22:15 25 февраля

shpasic

говоррится

22:05 25 февраля

Vedi

Кого то назначат или кого то уволят ?

21:39 25 февраля

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