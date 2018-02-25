"Зенит": "На понедельник запланировано некое неожиданное мероприятие"

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал планы команды на ближайшие сутки. Также клуб из Санкт-Петербурга заинтриговал фанатов анонсом "неожиданного мероприятия".
"Планы на ближайшие сутки следующие: так как утром у команды была тренировка, сегодня отдых, а в понедельник – сразу два занятия. На вечер запланировано некое неожиданное мероприятие, подробности сообщим заказным письмом", - говоррится в сообщении.
баламошка
Митюня Неужто расформируют?//////////И я о том же подумал) Мольбы бабушек услышаны. На крайняк можно обратно в пердив их сплавить.
00:03
igogohruhru
Заказное письмо от Манчини: Я устал, я-мухожук.
23:34 25 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! Пришло время молиться в синагоге. А то набрали всякий шлак....
22:32 25 февраля
Митюня
Неужто расформируют?
22:15 25 февраля
shpasic
говоррится
22:05 25 февраля
Vedi
Кого то назначат или кого то уволят ?
21:39 25 февраля