"Зенит": "На понедельник запланировано некое неожиданное мероприятие"

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал планы команды на ближайшие сутки. Также клуб из Санкт-Петербурга заинтриговал фанатов анонсом "неожиданного мероприятия".

"Планы на ближайшие сутки следующие: так как утром у команды была тренировка, сегодня отдых, а в понедельник – сразу два занятия. На вечер запланировано некое неожиданное мероприятие, подробности сообщим заказным письмом", - говоррится в сообщении.