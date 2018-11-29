"Зенит" любит рисковать. "Бавария" в шоке

Официальные Твиттеры "Зенита" и "Баварии" вступили в шуточную переписку. Петербуржцы перед игрой Лиги Европы против "Копенгагена" в англоязычном Твиттере прорекламировали клубное приложение. Пресс-служба мюнхенцев заметила низкий заряд батареи у телефона на снимке и ответила: "Зарядите батарею телефона!".

"Мы любим рисковать (мы даже никогда не очищаем историю браузера)", - ответил "Зенит".

We like to live dangerously (we never clear our browser history either)😎 – FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 29 ноября 2018 г.

Данный ответ "поверг в шок" "Баварию", и она ретвитнула сообщение, подписав его: "Животные!".