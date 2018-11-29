22:40 | Футбол — РПЛ

"Зенит" любит рисковать. "Бавария" в шоке

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Официальные Твиттеры "Зенита" и "Баварии" вступили в шуточную переписку. Петербуржцы перед игрой Лиги Европы против "Копенгагена" в англоязычном Твиттере прорекламировали клубное приложение. Пресс-служба мюнхенцев заметила низкий заряд батареи у телефона на снимке и ответила: "Зарядите батарею телефона!".

"Мы любим рисковать (мы даже никогда не очищаем историю браузера)", - ответил "Зенит".

Данный ответ "поверг в шок" "Баварию", и она ретвитнула сообщение, подписав его: "Животные!".

 

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