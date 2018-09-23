"Зенит" – "Локомотив": трансляция матча – в 16.30

Сегодня, 23 сентября, состоятся очередные матчи 8-го тура российской премьер-лиги. И начнется день битвой "Зенита" и "Локомотива". Лидер и действующий чемпион сыграют на арене "Санкт-Петербург, начало – в 16.30 по Москве. Команды по-разному начали сезон – хозяева лидируют с комфортным преимуществом (19 баллов против 15 у "Ростова" и 14 у "Спартака"), а подопечные Юрия Семина набрали всего 9 очков и расположились во второй половине турнирной таблицы.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Локомотив".

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"Зенит" – "Локомотив": трансляция