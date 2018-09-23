"Зенит" – "Локомотив": трансляция матча – в 16.30

Сегодня в 16.30 по Москве состоится центральный матч 8-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом". Соперники сыграют на стадионе "Санкт-Петербург". Это будет первый матч дня, дальше сыграют ЦСКА и "Спартак". Питерцы мощно начали чемпионат и занимают первую строчку с 19-ю очками, опережая второе место на четыре балла при игре в запасе. Игроки Юрия Семина напротив провалили начало сезона, набрав всего 9 очков и расположившись перед стартом тура на 10-м месте.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Локомотив".

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"Зенит" – "Локомотив": трансляция