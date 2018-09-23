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"Зенит" - "Локомотив": Смолов и Хеведес выйдут с первых минут в составе гостей, Фарфана нет в заявке

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Стал известен состав "Локомотива" на матч 8-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом". В основе железнодорожников выйдут защитник Бенедикт Хеведес и форвард Федор Смолов.

Вне заявки гостей - дисквалифицированный полузащитник Гжегож Крыховяк и форвард Джефферсон Фарфан.

Состав "Локомотива": Гилерме - Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Идову - Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш - Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 16.30 (мск)

Зенит - Локомотив

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