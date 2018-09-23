"Зенит" - "Локомотив": Смолов и Хеведес выйдут с первых минут в составе гостей, Фарфана нет в заявке

Стал известен состав "Локомотива" на матч 8-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом". В основе железнодорожников выйдут защитник Бенедикт Хеведес и форвард Федор Смолов.
Вне заявки гостей - дисквалифицированный полузащитник Гжегож Крыховяк и форвард Джефферсон Фарфан.
Состав "Локомотива": Гилерме - Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Идову - Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш - Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.
Наш состав на #ЗенитЛоко.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 сентября 2018 г.
Давайте, парни! Верим 🔥 pic.twitter.com/mj3eeMh2Q9
"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 16.30 (мск)
Опрос
Как закончится матч "Зенит" - "Локомотив" в 8-м туре РПЛ?
Материалы других СМИ
Загрузка...