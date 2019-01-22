"Зенит" – "Локомотив": прямая трансляция – в 20.00

Сегодня, 22 января, стартует второй день коммерческого турнира перед возобновлением чемпионата России – "Фонбет Кубок Матч Премьер", он проходит в Катаре. Участвуют топ-команды премьер-лиги. Турнир играется впервые, и начался он вчера матчем между "Спартаком" и "Ростовом" (2:1). Сегодня на стадионе Aspire Zone в Дохе сыграют "Зенит" и "Локомотив", начало – в 20.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Локомотив".

Турнир с участием "Зенита", "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" проходит по круговой системе. В случае если встреча закончится вничью, то без дополнительного времени команды приступят к серии пенальти. Полностью регламент и турнирное положение команды находится в специальном разделе на сайте "СЭ".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Локомотив".

После матча на сайте "Спорт-Экспресса" вас будут ждать обзор игры, хайлайты (видео), мнение игроков и тренеров об этой игре.