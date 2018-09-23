"Зенит" – "Локомотив": прямая трансляция – в 16.30

В воскресенье, 23 сентября, продолжится 8-й тур чемпионата России по футболу. В этот день состоятся два суперматча. И первый состоится в Санкт-Петербурге, где встретятся лидер текущего сезона "Зенит" и действующий чемпион "Локомотив".

Матч на арене "Санкт-Петербург" начнется в 16.30 по московскому времени. Питерцы успешно стартовали в сезоне и с 19-ю очками лидируют в таблице, на втором и третьем месте расположились "Ростов" и "Спартак" (у них 15 и 14 очков соответственно). "Локо" напротив неудачно начала сезон, всего девять очков и 11-е место.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Локомотив".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Зенит" – "Локомотив": трансляция