"Зенит" - "Локомотив": крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет открыта

Матч 8-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет под открытой крышей стадиона "Санкт-Петербург".

После семи туров "Зенит" занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков, "Локомотив" с 9 очками располагается на 11-й строчке.

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 16.30 (мск)

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