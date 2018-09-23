"Зенит" - "Локомотив": до рекорда игрока ЦСКА Кусова Тарасов не добрался

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в матче 8-го тура РПЛ против "Зенита" (3:5) получил две желтые карточки и покинул поле через четыре минуты после выхода на замену.

В 1996 году столько же времени для удаления за два предупреждения понадобилось хавбеку "Алании" Аслану Дадтееву. Рекорд же чемпионата принадлежит Алану Кусову, который в 2003 году, выступая за ЦСКА, успел был наказан вторым "горчичником" через две минуты после выхода на замену. (Кирилл Бурдаков)