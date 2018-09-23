"Зенит" - "Локомотив" - 5:3. Видеообзор матча

В матче 8-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 23 сентября, "Зенит" на своем поле победил "Локомотив" со счетом 5:3.

Голы в составе лидера чемпионата забивали Олег Шатов (13-я и 64-я минута), Александр Ерохин (48-я), Артем Дзюба (57-я) и Себастьян Дриусси (90-я).

У гостей отличились Дмитрий Баринов (17-я), Алексей Миранчук (74-я) и Федор Смолов (85-я).

Видеообзор матча опубликован в Твиттере канала "Матч.Премьер".

"Зенит" – "Локомотив": онлайн-трансляция, обзор матча

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