"Зенит" – "Локомотив": 22 января, трансляция – в 20.00

22 января, в понедельник, продолжится зимний турнир "Фонбет Кубок Матч Премьер" в Катаре с участием топ-клубов премьер-лиги. Он играется впервые, и накануне открылся матчем "Спартак" – "Ростов" (2:1). Сегодня питерцы и москвичи встретятся на арене Aspire Zone в Дохе, начало – в 20.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Локомотив".

Турнир с участием "Зенита", "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" проходит по круговой системе. В случае если встреча закончится вничью, то без дополнительного времени команды приступят к серии пенальти. Полностью регламент и турнирное положение команды находится в специальном разделе на сайте "СЭ".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Локомотив".

После матча на сайте "Спорт-Экспресса" вас будут ждать обзор игры, хайлайты (видео), мнение игроков и тренеров об этой игре.