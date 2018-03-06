"Зенит" лишил троих болельщиков права посещения матчей

По итогам матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) служба безопасности "Зенита" задержала четверых болельщиков за нарушение правил поведения зрителей на стадионе, в частности – использование пиротехнических изделий и бросание на поле посторонних предметов, информирует официальный сайт питерского клуба.
В числе задержанных оказался гражданин 1987 года рождения, который бросил зажженный стробоскоп на прилегающую к полю территорию, что повлекло приостановку матча. В отношении данного зрителя и еще двоих задержанных вынесено судебное решение о запрете посещения официальных спортивных соревнований сроком на один год, а также на них наложены крупные денежные штрафы.
Судебное решение в отношении четвертого задержанного будет вынесено в ближайшее время.
Все правонарушители будут внесены футбольным клубом "Зенит" в список лиц, которым нежелательно посещать матчи с участием сине-бело-голубых. Кроме того, если "Зенит" будет оштрафован по итогам матча с "Амкаром", клуб примет меры для возмещения материального ущерба путем выставления регрессионных исков к этим правонарушителям.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-03-06-zenit-lishil-troikh-bolelshchikov-prava-poseshcheniya-matchey.htm
S.U.B.A.
Наконец-то что-то начали делать!
19:13
SIZ170
.... вот это дело.... надо наказывать всех нарушителей не зависимо от клубной принадлежности.... весь бардак от безнаказанности, если будут знать что возмездие неминуемо, то и желающих побузить станет в разы меньше...
18:59
mypatrikin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
18:45
Vittorio-049
слабо....... минимум от сектора можно начинать!
18:40
crazysun78
милуолка в списке?
18:15
баламошка
Пока, дебилы) Бибигон, Вадер и Производственник лишены сомнительной привилегии посещать Распилку)
18:05
BT1979
alex-ls какие большие? говорили всего 15 000, это разве большие??? 16:49 ====="Кроме того, если "Зенит" будет оштрафован по итогам матча с "Амкаром", клуб примет меры для возмещения материального ущерба путем выставления регрессионных исков к этим правонарушителям." После этого - да, большие. Даже если поделить на четверых. А вообще - наконец-то!
17:47
Sher-Khan
Ну может чему-то кого-то научит
17:44
sidnet78
и еще зенит лишить трёх очков
17:29
alex-ls
какие большие? говорили всего 15 000, это разве большие???
16:49
Luch-Energy
А паспорта болельщиков они смогут получить?
16:43