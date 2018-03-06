16:23 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" лишил троих болельщиков права посещения матчей

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По итогам матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) служба безопасности "Зенита" задержала четверых болельщиков за нарушение правил поведения зрителей на стадионе, в частности – использование пиротехнических изделий и бросание на поле посторонних предметов, информирует официальный сайт питерского клуба.

 
3 марта. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Амкар&quot; - 0:0. В этом эпизоде в компенсированное время Николай ЗАЙЦЕВ (слева) получил травму в борьбе с Антоном ЗАБОЛОТНЫМ - и второе за встречу предупреждение от Владимира Сельдякова. При этом судья не показал футболисту красную карточку, а сам он так и не вернулся в игру из-за повреждения."Зенит" подал протест на матч с "Амкаром". Его рассмотрят 7 марта

В числе задержанных оказался гражданин 1987 года рождения, который бросил зажженный стробоскоп на прилегающую к полю территорию, что повлекло приостановку матча. В отношении данного зрителя и еще двоих задержанных вынесено судебное решение о запрете посещения официальных спортивных соревнований сроком на один год, а также на них наложены крупные денежные штрафы.

Судебное решение в отношении четвертого задержанного будет вынесено в ближайшее время.

Все правонарушители будут внесены футбольным клубом "Зенит" в список лиц, которым нежелательно посещать матчи с участием сине-бело-голубых. Кроме того, если "Зенит" будет оштрафован по итогам матча с "Амкаром", клуб примет меры для возмещения материального ущерба путем выставления регрессионных исков к этим правонарушителям.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-03-06-zenit-lishil-troikh-bolelshchikov-prava-poseshcheniya-matchey.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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S.U.B.A.

Наконец-то что-то начали делать!

19:13

SIZ170

.... вот это дело.... надо наказывать всех нарушителей не зависимо от клубной принадлежности.... весь бардак от безнаказанности, если будут знать что возмездие неминуемо, то и желающих побузить станет в разы меньше...

18:59

mypatrikin

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

18:45

Vittorio-049

слабо....... минимум от сектора можно начинать!

18:40

crazysun78

милуолка в списке?

18:15

баламошка

Пока, дебилы) Бибигон, Вадер и Производственник лишены сомнительной привилегии посещать Распилку)

18:05

BT1979

alex-ls какие большие? говорили всего 15 000, это разве большие??? 16:49 ====="Кроме того, если "Зенит" будет оштрафован по итогам матча с "Амкаром", клуб примет меры для возмещения материального ущерба путем выставления регрессионных исков к этим правонарушителям." После этого - да, большие. Даже если поделить на четверых. А вообще - наконец-то!

17:47

Sher-Khan

Ну может чему-то кого-то научит

17:44

sidnet78

и еще зенит лишить трёх очков

17:29

alex-ls

какие большие? говорили всего 15 000, это разве большие???

16:49

Luch-Energy

А паспорта болельщиков они смогут получить?

16:43

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