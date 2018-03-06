"Зенит" лишил троих болельщиков права посещения матчей

По итогам матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) служба безопасности "Зенита" задержала четверых болельщиков за нарушение правил поведения зрителей на стадионе, в частности – использование пиротехнических изделий и бросание на поле посторонних предметов, информирует официальный сайт питерского клуба.

В числе задержанных оказался гражданин 1987 года рождения, который бросил зажженный стробоскоп на прилегающую к полю территорию, что повлекло приостановку матча. В отношении данного зрителя и еще двоих задержанных вынесено судебное решение о запрете посещения официальных спортивных соревнований сроком на один год, а также на них наложены крупные денежные штрафы.



Судебное решение в отношении четвертого задержанного будет вынесено в ближайшее время.



Все правонарушители будут внесены футбольным клубом "Зенит" в список лиц, которым нежелательно посещать матчи с участием сине-бело-голубых. Кроме того, если "Зенит" будет оштрафован по итогам матча с "Амкаром", клуб примет меры для возмещения материального ущерба путем выставления регрессионных исков к этим правонарушителям.