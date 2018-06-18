"Зенит" - Краневиттеру: "Жди вызова в сборную России"

"Зенит" пошутил над своим аргентинским полузащитником Матиасом Краневиттером. В официальном Твиттере петербургского клуба появился коллаж, на котором аргентинец изображен в кепке, а на заднем плане располагается панельный дом.

- Матиас Краневиттерский усовершенствовал свой славянский присед. Его ждет новый паспорт и вызов в сборную России, - сообщается в Твиттере команды.

Matias Kranvitterski has perfected his slav squat. A new passport and a call-up to @TeamRussia awaits pic.twitter.com/1DwETGYlxr – FC Zenit in English (@fczenit_en) 18 июня 2018 г.

"Зенит" проводит в Австрии первый подготовительный сбор с 17 по 29 июня.

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