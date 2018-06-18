16:24 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" - Краневиттеру: "Жди вызова в сборную России"


"Зенит" пошутил над своим аргентинским полузащитником Матиасом Краневиттером. В официальном Твиттере петербургского клуба появился коллаж, на котором аргентинец изображен в кепке, а на заднем плане располагается панельный дом.

- Матиас Краневиттерский усовершенствовал свой славянский присед. Его ждет новый паспорт и вызов в сборную России, - сообщается в Твиттере команды.

"Зенит" проводит в Австрии первый подготовительный сбор с 17 по 29 июня. 

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