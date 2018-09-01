"Зенит" к матчу со "Спартаком" увеличил вместимость стадиона "Санкт-Петербург" до 61,5 тысячи мест

Пресс-атташе "Зенита" Антон Макаренко рассказал "СЭ", что клуб ждет нового рекорда посещаемости на игре 6-го тура российской премьер-лиге со "Спартаком". Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 2 сентября, начало - 19.00 по московскому времени.

- "Зенит" ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест, - сказал Макаренко. - При этом гостям выделена полная положенная квота 6 тысяч мест, тем самым увеличилась и буферная зона.

Ранее Макаренко рассказал, что в продаже на матч "Зенит" - "Спартак" осталось меньше двух тысяч билетов.

"Зенит" - "Спартак", чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)