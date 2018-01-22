Как стало известно "СЭ", 29-летний полузащитник "Атлетико" и сборной Аргентины Николас Гайтан входит в сферу интересов "Зенита". Мадридскому клубу известно об этом, и руководство готово вести переговоры, однако сам игрок, с 2010 по 2016 годы выступавший за "Бенфику", пока желает остаться в Европе. Кроме того, Гайтан еще не получил гражданство ЕС – аргентинец оформляет португальский паспорт.
В "Атлетико" его зарплата составляет около 2,5 миллионов евро в год. Transfermarkt оценивает Гайтана, способного сыграть на обоих флангах полузащиты, в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 6 матчей в чемпионате Испании. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Жорик Вартанов
а если Зенит замахнется на того самого!!!
07:06
Кромола
В Зените,знают что то о лимите,чего не знают все остальные?Избавляются от российских,не плохих по меркам России игроков и продолжают скупать легионеров...
06:53
Shumer
Все хорошо, прекрасная маркиза!))) Вперед, Локо!!!))))
05:02
Platinum1991
"ЗЕНИТ" ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ АРГЕНТИНЦЕМ??? Сколько можно интересоваться! А когда они заиграют надлежащим образом! Манчини СПИТ и видит только одних аргентинцев в команде! Но ведь не аргентинцами жив футбол, но и своими тоже надо играть! Что толку от тех, что уже набрали, а игры НЕТ и Зенит лихорадит от ПЕРЕБОРА и ПЕРЕКОСА в сторону аргентинцев! Когда Манчини успокоится и возьмётся за дело! Надо строить игру, а не смотреть в сторону Аргентины! Так и чемпионат закончится бесславно для Зенита при таких аргентинских НЕПОМЕРНЫХ аппетитах Манчини!
03:13
Дядька
Да уж, логика в комментарии ниже ппц.
01:13
vitali777
Аргентинская банда сформируется. С таким бюджетом лучше бы искали новых Дани, Халков, Гараев и Витцелей, каков толк от аргентинской банды сейчас показывает локомотив, то есть толку нет.
00:45
shpasic
ничего нового: Зенит интересуется ещё одним аргентинцем, Спартак интересуется очередным бразильцем.
00:13