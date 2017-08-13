21:56 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" и "Урал" - единственные непобежденные команды в этом сезоне

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"Зенит" после победы над "Ахматом" (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России остался непобежденным в этом сезоне. На счету санкт-петербургской команды пять побед и одна ничья. "Зенит" стал единоличным лидером в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Без поражений в этом розыгрыше премьер-лиги также идет "Урал", на счету которого после пяти туров одна победа и четыре ничьи.

"Локомотив" в 6-м туре проиграл "Тосно" (0:2) и опустился на третью строчку. На втором месте идет "Ростов", победивший "Уфу" (4:1).

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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ДжЫмкО

Учитывая репутацию Урала, может быть ошибка была не случайной)

22:30

maximum080

и в чемпионате России

22:11

maximum080

забыли добавить пока

22:10

Демиург

Еще смешнее. А вдруг Урал проиграет? Удалите эту новость от греха :)))))

22:08

Паснаход

Переобулись))) Самим не смешно?

22:05

merniloskut

Так выдайте им по 30 кубометров газа на душу населения!

22:04

Демиург

А ха, смешно исправились. Шестой тур еще не кончился и Урал не играл :)))

22:04

БИН

Урал тоже пока не проигрывал, но сыграл пока 5 матчей... Бней Иегуда - а ты в жопе....

22:03

Bossonn

Журналисты СЭ жгут))))

22:03

tom112

урал победил Зенит? не тупи, дружище

22:02

martys

Ага.))) Правильно, че "Урал" какой-то считать? Кто они такие?)))

22:02

ВладиСлав БТ

А Урал побкли Зенит?))))

22:01

Демиург

Еще Урал, так, на всякий случай :)

22:01

Бней Иегуда

А как же я?))

22:01

pushgun

Кто победил Урал?

21:59

Jean4

Урал не в счет, главное заголовок есть для новости!

21:58

CoM/~/oster

Урал?

21:58