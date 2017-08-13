"Зенит" и "Урал" - единственные непобежденные команды в этом сезоне

"Зенит" после победы над "Ахматом" (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России остался непобежденным в этом сезоне. На счету санкт-петербургской команды пять побед и одна ничья. "Зенит" стал единоличным лидером в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Без поражений в этом розыгрыше премьер-лиги также идет "Урал", на счету которого после пяти туров одна победа и четыре ничьи.

"Локомотив" в 6-м туре проиграл "Тосно" (0:2) и опустился на третью строчку. На втором месте идет "Ростов", победивший "Уфу" (4:1).

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"