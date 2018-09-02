"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 0:0. Лидеры чемпионата голов не забили. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Зенит" и "Спартак" не открыли счет в матче 6-го тура чемпионата России.

В первом тайме травму после столкновения с Артемом Дзюбой получил Самюэль Жиго. Защитник красно-белых не смог продолжить игру.

Кроме того, в первой 45-минуте арбитр Владимир Москалев не назначил два пенальти: сначала в ворота хозяев, потом – в ворота гостей.

Сине-бело-голубые потеряли первые очки в РПЛ, но продолжают лидировать с 16 очками. Красно-белые с 14 очками занимают второе место.

Чемпионат России

Премьер-лига

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 0:0

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Мак (Заболотный, 79), Паредес, Кузяев, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Эрнани, 50).

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Боккетти, Жиго (Джикия, 27), Мельгарехо, Ломовицкий, Фернанду, Глушаков (Попов, 79), Зобнин, Педро Роша (Самедов, 63), Зе Луиш.

Предупреждения: Боккетти, 34. Рассказов, 45. Иванович, 45. Зе Луиш, 54. Мельгарехо, 83. Попов, 90+3.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж), Стипиди (Краснодар), Воронцов (Ярославль).

2 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

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