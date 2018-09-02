"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью

"Зенит" и "Спартак" не открыли счет в матче 6-го тура чемпионата России.
В первом тайме травму после столкновения с Артемом Дзюбой получил Самюэль Жиго. Защитник красно-белых не смог продолжить игру.
Кроме того, в первой 45-минуте арбитр Владимир Москалев не назначил два пенальти: сначала в ворота хозяев, потом – в ворота гостей.
Сине-бело-голубые потеряли первые очки в РПЛ, но продолжают лидировать с 16 очками. Красно-белые с 14 очками занимают второе место.
Чемпионат России
Премьер-лига
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 0:0
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Мак (Заболотный, 79), Паредес, Кузяев, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Эрнани, 50).
"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Боккетти, Жиго (Джикия, 27), Мельгарехо, Ломовицкий, Фернанду, Глушаков (Попов, 79), Зобнин, Педро Роша (Самедов, 63), Зе Луиш.
Предупреждения: Боккетти, 34. Рассказов, 45. Иванович, 45. Зе Луиш, 54. Мельгарехо, 83. Попов, 90+3.
Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж), Стипиди (Краснодар), Воронцов (Ярославль).
2 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/