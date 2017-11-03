13:48 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" и "Рубин" обменялись шутками перед матчем

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В преддверии матча 16-го тура чемпионата России "Рубин" и "Зенит" обменялись шутками в Твиттере.

Казанцы опубликовали видеозапись тренировки перед игрой, на что сине-бело-голубые ответили GIF, на котором мужчина внимательно смотрит в бинокль. В свою очередь, "рубиновые" отметили, что ничего не скрывают.

Напомним, что матч "Рубин" - "Зенит" состоится 5 ноября, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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wedes

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