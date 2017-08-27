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18:06 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" и "Ростов" сыграют под закрытой крышей

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Крыша стадиона "Санкт-Петербург" во время матча 8-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ростов" будет закрыта. Данное решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Ранее сообщалось, что команды сыграют при открытой крыше.

Встреча состоится сегодня, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Дырявая перестала бояться бакланов? А зря. Лучше бы сидела дома, в тепле и не вылазила.

18:42

shpasic

быстро крыша переобулась.

18:29

King's Bounty IX

Бакланов покормить ?

18:10