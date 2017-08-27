"Зенит" и "Ростов" сыграют под закрытой крышей

Крыша стадиона "Санкт-Петербург" во время матча 8-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ростов" будет закрыта. Данное решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Ранее сообщалось, что команды сыграют при открытой крыше.

Встреча состоится сегодня, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча.