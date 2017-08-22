"Зенит" и "Ростов" рассудит Сельдяков

Назначены судьи и инспекторы на матчи 8-го тура чемпионата России по футболу, сообщает пресс-служба РФС. Встречу между "Зенитом" и "Ростовом" рассудит арбитр из Балашихи Владимир Сельдяков.
25 августа (пятница)
"Анжи" – "Уфа": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
26 августа (суббота)
"Арсенал" – "Амкар": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Рубин" – "Тосно": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
"Локомотив" – "Урал": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
27 августа (воскресенье)
"СКА-Хабаровск" – "Спартак": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
ЦСКА – "Ахмат": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Зенит" – "Ростов": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Краснодар" – "Динамо": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Михаил Вилков
- Евгений Турбин
- Алексей Николаев (судья)
- Арсенал Тл
- Уфа
- Тосно
- Владимир Москалев
- Кирилл Левников
- Роман Галимов (судья)
- Владимир Сельдяков
- Артем Чистяков
Трижды разбанен)
а че, ассистенты не должны быть из другого города??? Крепитесь МУЖИКИ, против 14 играть тяжеловато будет
16:32
foreverCSKAforever
Хана мужикам.
16:19