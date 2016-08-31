"Зенит" и "Ростов" договорились по Новосельцеву

"Зенит" и "Ростов" достигли договоренности по поводу трансфера защитника Ивана Новосельцева в петербургский клуб.

Как стало известно "СЭ" из источников в Санкт-Петербурге, есть большая вероятность того, что уже сегодня 25-летний защитник будет заявлен за "Зенит". В текущем сезоне Новосельцев, имеющий действующий контракт с "Ростовом", провел 9 матчей (5 в чемпионате и 4 в отборе Лиги чемпионов), в которых забил 2 гола.