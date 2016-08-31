20:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" и "Ростов" договорились по Новосельцеву

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Зенит" и "Ростов" достигли договоренности по поводу трансфера защитника Ивана Новосельцева в петербургский клуб.

Как стало известно "СЭ" из источников в Санкт-Петербурге, есть большая вероятность того, что уже сегодня 25-летний защитник будет заявлен за "Зенит". В текущем сезоне Новосельцев, имеющий действующий контракт с "Ростовом", провел 9 матчей (5 в чемпионате и 4 в отборе Лиги чемпионов), в которых забил 2 гола.

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КОММЕНТАРИИ (61)
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Гаттузо зол!

Свиньи и здесь навоняли больше всех. Что делать- хобби такое. Прохиндеев понять можно, у них ,как у плюгавого второклашки, отобрали апельсин. А вот свинота, что так раздухарилась?

21:53

Солёный

Дык у него баба-ниггер, а бомжи ниггеров не любят... как к нему будут относится и что его баба об этом думает?

21:50

Поребрик Юнайтед

CanagliaVova а тебя к чему приучили? есть клавиатура, значит, нужно стучать по ней?:-D

21:48

CanagliaVova

Холопов уже давно по методу Павлова приучили: деньги народные есть деньги барина :-D

21:43

igorvasilevich

Включайте сборную туркию против России.

21:32

Поребрик Юнайтед

всё как раз нормально, Новосельцев попал в лигу чемпионов и перешёл в более богатый клуб, причем, даже не сыграв ни матча в групповом турнире, решение грамотное, я щетаю.

21:31

fell62

Ну поглядим чего стоит рыжий перебежщик без Наваса и Баштуша , зря ты паря повёлся на посулы Митрохи и гламурного хлыща , сгниёшь на банке, но с баблом.

21:28

igorvasilevich

Тот самый Зануда контрольный матч не показатель. там шлепают друг друга. Часто карлики и голиафов имеют.

21:25

GerychZ ✯

Так и норовят нищеброды российские Зенитушку на бабло поставить, впаривая никчемных игроков и пользуясь некомпетентностью зенитовских манагеров..) Доколе, Лёха? )

21:23

SIZ170

П_о_в_а_р Можно было до зимы потерпеть так то. Теперь у Баварии появился маленький шансик... на ничью. 21:16=========== ну СААААМЫЙ мизерный..... и то дома))))

21:20

П_о_в_а_р

Можно было до зимы потерпеть так то. Теперь у Баварии появился маленький шансик... на ничью.

21:16

Dr.ZLO161

не думаю что новосельцев кого то предал , это клуб его продаёт а не он сам уходит

21:13

King's Bounty 2

GerychZ &#10031; King's Bounty 2 - а и а - это Аякс? ) Когда попался Аякс, я как раз радовался за Ростов, потому что знал, что эту дырявую защиту он пройдет... Подними анналы, сразу после жеребьёвки..) +++++++++++++ Андерлехт и Аякс - глюпый старикашка !

21:12

dintos

Мерзко,конечно,что команду,играющую в лиге Чемпионов начали растаскивать денежные мешки.Новосельцеву на Ростов начхать,он пошёл за баблом,но не факт,что он в Питере заиграет.

21:12

King's Bounty 2

igorvasilevich Тот самый Зануда Вердер не показатель вообще - того вердера, который был раньше уже нет. Вердер сейчас команда лузер слабей даже Оренбурга. _____________ согласен, жiдок. а героина ваще иксню несет, ванга болотная !

21:10

Тот самый Зануда

igorvasilevich===Вас в контрольном матче вообще середняк 2-ой бундеслиги Хайденхайм шлёпнул,а ты про лузерство Вердера тут пищиш.Скафандр готовь.

21:10

Бормо-сан

после прошлого сезона защитник Дьяков перешел из Ростова в Динамо на повышение. Новосельцева может ждать похожий успех.

21:10

баламошка

Конченый Джо баламошка-вошка-чмошка! Гав-гав-гав! Не завидуй! Напиши письмо Макееву))///////////////////// Ты хоть попроси хозяев, чтоб тебе прививки все сделали.

21:09

GerychZ ✯

King's Bounty 2 - а и а - это Аякс? ) Когда попался Аякс, я как раз радовался за Ростов, потому что знал, что эту дырявую защиту он пройдет... Подними анналы, сразу после жеребьёвки..)

21:09

igorvasilevich

Тот самый Зануда Вердер не показатель вообще - того вердера, который был раньше уже нет. Вердер сейчас команда лузер слабей даже Оренбурга.

21:06

GerychZ ✯

igorvasilevich - Время нас рассудит. Правда теперь ты легко сможешь сказать, что накидали, потому что нет Новосельцева ))

21:06

SIZ170

.... Бавария в любом состоянии напихает полную авоську))))) не верите? у копытных спросите))))

21:05

Конченый Джо

баламошка-вошка-чмошка! Гав-гав-гав! Не завидуй! Напиши письмо Макееву))

21:05

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

MitryhaRUS, ты бы интереса ради глянул коэфф раши за последние 8 лет, кто сколько набирал и за чей счет мы пытаемся влезть на 5-е место и хотим удержать 6-е.

21:05

igorvasilevich

Нето - это вообще не игрок даже Российской премьер лиги. Не понимаю, что Газпромсити нашел в нем. Может только если его по блату пристроили в команду, дружбан Милера. Ротенберг, Нето, Тарасов - это вообще полное дно. Чего хорошо было Ростову от присутствие Ротенберга, что научились играть в меньшинстве.

21:04

Тот самый Зануда

igorvasilevich.. Бавария сейчас еще не понятно чего представляет====У игроков Вердера поинтересуйся,что из себя представляет Бавария.

21:02

самарец

да не перейдёт он

21:02

Ясен-Красен!

Гаттузо ноль! Радуйся, дырявый! )))

21:02

King's Bounty 2

GerychZ &#10031; igorvasilevich - Пипец логика )) Накидает им Бавария с Атлетико авоську и дальше что? За что его пригласят? За красивую рыжую бороду? ) _ такие как ты, героиныч говорили, что а и а накидают...игорек прав

21:01

igorvasilevich

GerychZ &#10031; а кто вам сказал, что накидают они нам? сам придумал. Атлетико почти все время в обороне сидит. Бавария сейчас еще не понятно чего представляет. ПСВ точно можно обыгрывать.

21:00

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