"Зенит" и "Ростов" договорились по Новосельцеву

"Зенит" и "Ростов" достигли договоренности по поводу трансфера защитника Ивана Новосельцева в петербургский клуб.
Как стало известно "СЭ" из источников в Санкт-Петербурге, есть большая вероятность того, что уже сегодня 25-летний защитник будет заявлен за "Зенит". В текущем сезоне Новосельцев, имеющий действующий контракт с "Ростовом", провел 9 матчей (5 в чемпионате и 4 в отборе Лиги чемпионов), в которых забил 2 гола.
Гаттузо зол!
Свиньи и здесь навоняли больше всех. Что делать- хобби такое. Прохиндеев понять можно, у них ,как у плюгавого второклашки, отобрали апельсин. А вот свинота, что так раздухарилась?
21:53
Солёный
Дык у него баба-ниггер, а бомжи ниггеров не любят... как к нему будут относится и что его баба об этом думает?
21:50
Поребрик Юнайтед
CanagliaVova а тебя к чему приучили? есть клавиатура, значит, нужно стучать по ней?:-D
21:48
CanagliaVova
Холопов уже давно по методу Павлова приучили: деньги народные есть деньги барина :-D
21:43
igorvasilevich
Включайте сборную туркию против России.
21:32
Поребрик Юнайтед
всё как раз нормально, Новосельцев попал в лигу чемпионов и перешёл в более богатый клуб, причем, даже не сыграв ни матча в групповом турнире, решение грамотное, я щетаю.
21:31
fell62
Ну поглядим чего стоит рыжий перебежщик без Наваса и Баштуша , зря ты паря повёлся на посулы Митрохи и гламурного хлыща , сгниёшь на банке, но с баблом.
21:28
igorvasilevich
Тот самый Зануда контрольный матч не показатель. там шлепают друг друга. Часто карлики и голиафов имеют.
21:25
GerychZ ✯
Так и норовят нищеброды российские Зенитушку на бабло поставить, впаривая никчемных игроков и пользуясь некомпетентностью зенитовских манагеров..) Доколе, Лёха? )
21:23
SIZ170
П_о_в_а_р Можно было до зимы потерпеть так то. Теперь у Баварии появился маленький шансик... на ничью. 21:16=========== ну СААААМЫЙ мизерный..... и то дома))))
21:20
П_о_в_а_р
Можно было до зимы потерпеть так то. Теперь у Баварии появился маленький шансик... на ничью.
21:16
Dr.ZLO161
не думаю что новосельцев кого то предал , это клуб его продаёт а не он сам уходит
21:13
King's Bounty 2
GerychZ ✯ King's Bounty 2 - а и а - это Аякс? ) Когда попался Аякс, я как раз радовался за Ростов, потому что знал, что эту дырявую защиту он пройдет... Подними анналы, сразу после жеребьёвки..) +++++++++++++ Андерлехт и Аякс - глюпый старикашка !
21:12
dintos
Мерзко,конечно,что команду,играющую в лиге Чемпионов начали растаскивать денежные мешки.Новосельцеву на Ростов начхать,он пошёл за баблом,но не факт,что он в Питере заиграет.
21:12
King's Bounty 2
igorvasilevich Тот самый Зануда Вердер не показатель вообще - того вердера, который был раньше уже нет. Вердер сейчас команда лузер слабей даже Оренбурга. _____________ согласен, жiдок. а героина ваще иксню несет, ванга болотная !
21:10
Тот самый Зануда
igorvasilevich===Вас в контрольном матче вообще середняк 2-ой бундеслиги Хайденхайм шлёпнул,а ты про лузерство Вердера тут пищиш.Скафандр готовь.
21:10
Бормо-сан
после прошлого сезона защитник Дьяков перешел из Ростова в Динамо на повышение. Новосельцева может ждать похожий успех.
21:10
баламошка
Конченый Джо баламошка-вошка-чмошка! Гав-гав-гав! Не завидуй! Напиши письмо Макееву))///////////////////// Ты хоть попроси хозяев, чтоб тебе прививки все сделали.
21:09
GerychZ ✯
King's Bounty 2 - а и а - это Аякс? ) Когда попался Аякс, я как раз радовался за Ростов, потому что знал, что эту дырявую защиту он пройдет... Подними анналы, сразу после жеребьёвки..)
21:09
igorvasilevich
Тот самый Зануда Вердер не показатель вообще - того вердера, который был раньше уже нет. Вердер сейчас команда лузер слабей даже Оренбурга.
21:06
GerychZ ✯
igorvasilevich - Время нас рассудит. Правда теперь ты легко сможешь сказать, что накидали, потому что нет Новосельцева ))
21:06
SIZ170
.... Бавария в любом состоянии напихает полную авоську))))) не верите? у копытных спросите))))
21:05
Конченый Джо
баламошка-вошка-чмошка! Гав-гав-гав! Не завидуй! Напиши письмо Макееву))
21:05
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
MitryhaRUS, ты бы интереса ради глянул коэфф раши за последние 8 лет, кто сколько набирал и за чей счет мы пытаемся влезть на 5-е место и хотим удержать 6-е.
21:05
igorvasilevich
Нето - это вообще не игрок даже Российской премьер лиги. Не понимаю, что Газпромсити нашел в нем. Может только если его по блату пристроили в команду, дружбан Милера. Ротенберг, Нето, Тарасов - это вообще полное дно. Чего хорошо было Ростову от присутствие Ротенберга, что научились играть в меньшинстве.
21:04
Тот самый Зануда
igorvasilevich.. Бавария сейчас еще не понятно чего представляет====У игроков Вердера поинтересуйся,что из себя представляет Бавария.
21:02
самарец
да не перейдёт он
21:02
Ясен-Красен!
Гаттузо ноль! Радуйся, дырявый! )))
21:02
King's Bounty 2
GerychZ ✯ igorvasilevich - Пипец логика )) Накидает им Бавария с Атлетико авоську и дальше что? За что его пригласят? За красивую рыжую бороду? ) _ такие как ты, героиныч говорили, что а и а накидают...игорек прав
21:01
igorvasilevich
GerychZ ✯ а кто вам сказал, что накидают они нам? сам придумал. Атлетико почти все время в обороне сидит. Бавария сейчас еще не понятно чего представляет. ПСВ точно можно обыгрывать.
21:00