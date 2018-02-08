"Зенит" и питерское "Динамо" могут сыграть в Сочи 27 февраля

"Зенит" и питерское "Динамо" могут провести товарищеский матч на стадионе "Фишт" в Сочи 27 февраля, сообщает "Спорт день за днем". Вопрос находится в стадии согласования. Команды могут прилететь в Сочи в день игры или провести там мини-сбор.
Команда Робетро Манчини может тем самым заполнить паузу между ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (22 февраля) и игрой 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (3 марта).
Дополнительная информация
https://www.sportsdaily.ru/news/zenit-i-dinamo-spb-mogut-sygrat-na-stadione-fisht-v-sochi-27-fevralya
visp1961
Могу сказать КОГО в очередной раз надёрнут!
04:58