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"Зенит" и питерское "Динамо" могут сыграть в Сочи 27 февраля

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"Зенит" и питерское "Динамо" могут провести товарищеский матч на стадионе "Фишт" в Сочи 27 февраля, сообщает "Спорт день за днем". Вопрос находится в стадии согласования. Команды могут прилететь в Сочи в день игры или провести там мини-сбор.

Команда Робетро Манчини может тем самым заполнить паузу между ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (22 февраля) и игрой 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (3 марта).

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/news/zenit-i-dinamo-spb-mogut-sygrat-na-stadione-fisht-v-sochi-27-fevralya

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visp1961

Могу сказать КОГО в очередной раз надёрнут!

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