"Зенит" и "Локомотив" сыграют при закрытой крыше

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" будет закрыта. Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини говорил о том, что арена во время игры будет отапливаться.
Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет сегодня. Начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Селфи. #ЗенитЛоко pic.twitter.com/Np8CXC8NRq– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 29 октября 2017 г.
Тринадцатый
ну не факт ... это как бакланы решат ...))
14:23
баламошка
Крыша в хорошем настроении, бакланы улетели на юга)
14:12