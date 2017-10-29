"Зенит" и "Локомотив" сыграют при закрытой крыше

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" будет закрыта. Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини говорил о том, что арена во время игры будет отапливаться.

Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет сегодня. Начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.