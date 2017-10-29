14:07 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" и "Локомотив" сыграют при закрытой крыше

2

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" будет закрыта. Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини говорил о том, что арена во время игры будет отапливаться.

Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет сегодня. Начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Тринадцатый

ну не факт ... это как бакланы решат ...))

14:23

баламошка

Крыша в хорошем настроении, бакланы улетели на юга)

14:12