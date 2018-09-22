"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью в матче 8-го тура молодежного первенства. Петербургский клуб занимает 10-е место, имея в активе 10 очков, железнодорожники располагаются на 9-й строчке, у них также 10 очков.

Молодежные команды

8-й тур

"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Локомотив - мол." (Москва) - 3:3 (1:0)

Голы: Шамкин, 35 (1:0). Петров, 47 (1:1). Вагабов, 63 (1:2). Бачинский, 68 (2:2). Сулейманов, 70 (2:3). Левин, 87 (3:3).

Судья: Хромей (Воронеж).

22 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Все о молодежном первенстве - здесь