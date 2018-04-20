"Зенит" и "Динамо" оштрафованы на 210 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Зенит" и "Динамо" на 210 тысяч рублей по итогам перенесенного матча 23-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в среду, 18 апреля, и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

- По матчу "Зенит" - "Динамо": на 90-й минуте встречи на поле вышли оператор с помощником, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - За скандирование оскорбительный выражений болельщиками - штраф 60 тысяч рублей. За использование пиротехники, штраф - 10 тысяч. "Динамо" оштрафовано на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

По матчу "Локомотив" - "Ахмат" (0:0): хозяева оштрафованы на 100 тысяч рулей за скандирование оскорбительных выражений. Семин выходил за пределы технической зоны, за что оштрафован на 30 тысяч рублей. Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Игорь Ледяхов также выходил за пределы технической зоны, за что оштрафован на 10 тысяч рублей. По матчу ЦСКА - "Амкар" замечаний не было. (Павел ГУРЕВИЧ)