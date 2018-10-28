"Зенит" и ЦСКА в сентябре вошли в 100 самых популярных клубов мира в Твиттере

"Зенит" и ЦСКА вошли в сотню самых популярных футбольных клубов мира в Твиттере по итогам сентября. Соответствующее исследование провело агентство Deportes & Finanzas. Популярность оценивалась по количеству лайков, репостов и комментариев под сообщениями клуба.

"Зенит" занял 44-е место, а ЦСКА – 73-е. Лидером же оказалась "Барселона", второе место у "Ливерпуля", замкнул тройку "Реал", опередивший "Манчестер Юнайтед". Отметим, что в первой десятке оказались сразу три клуба из Турции: "Фенербахче", "Галатасарай" и "Бешикташ".