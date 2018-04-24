"Зенит" и ЦСКА рассудит Галимов, "Краснодар" и "Локомотив" - Вилков

РФС объявил состав судейских бригад на матчи 28-го тура чемпионата России. Центральную встречу между "Зенитом" и ЦСКА обслужит Роман Галимов из Улан-Удэ. На игре "Краснодара" и "Локомотива" будет работать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Арбитры 28-го тура чемпионата России:

28 апреля (суббота)

"Арсенал" - "Анжи" - Сергей Карасев (Москва)

29 апреля (воскресенье)

"Амкар" - "Спартак" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

"Зенит" - ЦСКА - Роман Галимов (Улан-Удэ)

"Ростов" - "Тосно" - Алексей Матюнин (Москва)

30 апреля (понедельник)

"Уфа" - "СКА-Хабаровск" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

"Динамо" - "Рубин" - Виталий Мешков (Дмитров)

"Ахмат" - "Урал" - Алексей Еськов (Москва)

"Краснодар" - "Локомотив" - Михаил Вилков (Нижний Новгород).