19:30 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" и ЦСКА рассудит Галимов, "Краснодар" и "Локомотив" - Вилков

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РФС объявил состав судейских бригад на матчи 28-го тура чемпионата России. Центральную встречу между "Зенитом" и ЦСКА обслужит Роман Галимов из Улан-Удэ. На игре "Краснодара" и "Локомотива" будет работать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Арбитры 28-го тура чемпионата России:

28 апреля (суббота)

"Арсенал" - "Анжи" - Сергей Карасев (Москва)

29 апреля (воскресенье)

"Амкар" - "Спартак" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

"Зенит" - ЦСКА - Роман Галимов (Улан-Удэ)

"Ростов" - "Тосно" - Алексей Матюнин (Москва)

30 апреля (понедельник)

"Уфа" - "СКА-Хабаровск" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

"Динамо" - "Рубин" - Виталий Мешков (Дмитров)

"Ахмат" - "Урал" - Алексей Еськов (Москва)

"Краснодар" - "Локомотив" - Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206582

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Про Чмошку то уже сказку написали..."Петушок" называется.

20:40

баламошка

Вилкова продажную ещё не убили что ли?!!!

20:11

Millwall82

Шпасик, а то я не знал. Но Гинер святой. Может и воскрешать. Или аля Моисей ходить по воде.

20:00

shpasic

Петтая больше нет. физически.

19:48

Millwall82

А где Петтай? Легенда ЦСКА. Ну или Вилка хотя бы, которая позволит лошадкам играть в своей штрафной. В гандбол, волейбол, баскетбол...и другие замечательные игры рукой.

19:45

shpasic

хорошо, что Кирюша Левников будет на Амкаре. поможет, если пермяки вдруг не захотят долги за Селихова и Джикию отдавать)

19:35

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