"Зенит" и ЦСКА рассудит Галимов, "Краснодар" и "Локомотив" - Вилков

РФС объявил состав судейских бригад на матчи 28-го тура чемпионата России. Центральную встречу между "Зенитом" и ЦСКА обслужит Роман Галимов из Улан-Удэ. На игре "Краснодара" и "Локомотива" будет работать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.
Арбитры 28-го тура чемпионата России:
28 апреля (суббота)
"Арсенал" - "Анжи" - Сергей Карасев (Москва)
29 апреля (воскресенье)
"Амкар" - "Спартак" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
"Зенит" - ЦСКА - Роман Галимов (Улан-Удэ)
"Ростов" - "Тосно" - Алексей Матюнин (Москва)
30 апреля (понедельник)
"Уфа" - "СКА-Хабаровск" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
"Динамо" - "Рубин" - Виталий Мешков (Дмитров)
"Ахмат" - "Урал" - Алексей Еськов (Москва)
"Краснодар" - "Локомотив" - Михаил Вилков (Нижний Новгород).
Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Арсенал Тула
- Уфа
- Тосно
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Про Чмошку то уже сказку написали..."Петушок" называется.
20:40
баламошка
Вилкова продажную ещё не убили что ли?!!!
20:11
Millwall82
Шпасик, а то я не знал. Но Гинер святой. Может и воскрешать. Или аля Моисей ходить по воде.
20:00
shpasic
Петтая больше нет. физически.
19:48
Millwall82
А где Петтай? Легенда ЦСКА. Ну или Вилка хотя бы, которая позволит лошадкам играть в своей штрафной. В гандбол, волейбол, баскетбол...и другие замечательные игры рукой.
19:45
shpasic
хорошо, что Кирюша Левников будет на Амкаре. поможет, если пермяки вдруг не захотят долги за Селихова и Джикию отдавать)
19:35