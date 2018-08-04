"Зенит" и "Арсенал" договорились об аренде Джорджевича

Как стало известно "СЭ", "Зенит" и "Арсенал" достигли договоренности о переходе в тульский клуб на правах аренды до конца сезона черногорского форварда Луки Джорджевича. С большой долей вероятности о сделке будет объявлено уже сегодня. Таким образом, 24-летний футболист второй год подряд отправится из Санкт-Петербурга в "Арсенал".

В чемпионате России-2017/18 Джорджевич провел за тульский клуб 22 игры и забил 7 голов. В первой части сезона черногорец регулярно выходил в стартовом составе, потеряв в нем место весной после перехода в "Арсенал" на правах аренды еще одного зенитовца, форварда сборной России Артема Дзюбы. (Сергей ЕГОРОВ)

Агент: "Джорджевич и "Зенит"? Все решится сегодня вечером или завтра" //

Олег Кононов: "Мы заинтересованы в Джорджевиче. Но всему свое время"