"Зенит"​ и Александринский театр заключили соглашение о сотрудничестве, информирует официальный сайт питерцев. Церемония подписания состоялась 16 ноября в рамках Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Сотрудничество будет направлено на поиск новых форматов взаимодействия культуры и спорта.

– Как вы сами понимаете, футбол – это тоже театр, – сказал президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко. – Там есть режиссер, есть исполнители. Уверен, взаимодействие будет очень полезно и для болельщиков, и для футболистов. У нас большая "Газпром"-Академия, 1700 юных игроков. Знаю, что в Александринском театре 1700 мест, поэтому можем полностью занять весь зал. Задачи "Зенита" и Александринского театра во многом схожи. Даря людям эмоции, мы также стремимся заниматься просвещением аудитории и воспитанием молодого поколения.