"Зенит" готов продать Дриусси, "Сампдория" - взять в аренду

Наши аргентинские коллеги сообщили, что переход 22-летнего нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси в "Сампдорию" может не состояться из-за совершенно разных позиций клубов по условиям сделки. Петербуржцы готовы полностью продать права на игрока, при этом называется и сумма трансфера - 30 миллионов евро. А вот итальянцы сейчас не хотят идти на такие траты и согласны взять аргентинца в аренду на один сезон с правом выкупа.

Ранее Tuttomercatoweb.com сообщил, что Дриусси намерен сменить команду в летний трансферный период. Нападающий перешел в "Зенит" из "Ривер Плейт" летом прошлого года за 15 миллионов евро. (Александр БОБРОВ)

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