16:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" – Глушакову: "Отметим 23-летие вместе!"

0
0
0
6

Пресс-служба "Зенита" ответила на шутку со стороны полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Ранее футболист написал в своем твиттере, что команды будут еще 10 лет играть на "Петровском", имея в виду, что новый стадион сине-бело-голубых не будет достроен к тому времени. Петербуржцы в ответ намекнули на бестрофейную серию московского клуба.

"Договорились, отметим 23-летие вместе", – говорится в сообщении "Зенита".

 

Опрос

Повлияло ли судейство на результат игры "Зенит" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ингерманландец

Про 23 года - отлично! Пиар-служба Зенита жжот аццки в последнее время ))

17:25

baddy

Протроллил Зеньку с Мюллером. Ещё не все деньги разворованы.

17:07

кузя23

Как дети.

16:57

Kurilsky

Про Петровкий смешнее было.

16:49

bright

Вот Глушаков неумный человек. Намекает на то, что Спартак в ФНЛ с Зенитом 2 на Петровском следующие 10 лет будет играть.

16:41

БравныйВоин

Ну, Глушаку то пофиг, он не мясной) а вот бомжатникам-то - еще 10 лет на Петровском)))

16:40

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ