"Зенит" – Глушакову: "Отметим 23-летие вместе!"

Пресс-служба "Зенита" ответила на шутку со стороны полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Ранее футболист написал в своем твиттере, что команды будут еще 10 лет играть на "Петровском", имея в виду, что новый стадион сине-бело-голубых не будет достроен к тому времени. Петербуржцы в ответ намекнули на бестрофейную серию московского клуба.
"Договорились, отметим 23-летие вместе", – говорится в сообщении "Зенита".
@zenit_spb Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику.– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 4 октября 2016 г.
.@DGlushakov8 договорились, отметим 23-летие вместе!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 4 октября 2016 г.
Ингерманландец
Про 23 года - отлично! Пиар-служба Зенита жжот аццки в последнее время ))
17:25
baddy
Протроллил Зеньку с Мюллером. Ещё не все деньги разворованы.
17:07
кузя23
Как дети.
16:57
Kurilsky
Про Петровкий смешнее было.
16:49
bright
Вот Глушаков неумный человек. Намекает на то, что Спартак в ФНЛ с Зенитом 2 на Петровском следующие 10 лет будет играть.
16:41
БравныйВоин
Ну, Глушаку то пофиг, он не мясной) а вот бомжатникам-то - еще 10 лет на Петровском)))
16:40