"Зенит" – Глушакову: "Отметим 23-летие вместе!"

Пресс-служба "Зенита" ответила на шутку со стороны полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Ранее футболист написал в своем твиттере, что команды будут еще 10 лет играть на "Петровском", имея в виду, что новый стадион сине-бело-голубых не будет достроен к тому времени. Петербуржцы в ответ намекнули на бестрофейную серию московского клуба.

"Договорились, отметим 23-летие вместе", – говорится в сообщении "Зенита".