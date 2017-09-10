"Зенит" - фаворит матча с "Динамо" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом"​​. Встреча в Химках начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Динамо" - "Зенит"

Прогноз Winline – П1 4.19 – Н 3.34 – П2 1.85

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Динамо" - "Зенит" – в воскресенье, 10 сентября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Динамо": Шунин - Козлов, Шуньич, Рыков, С. Терехов - Соу, Зотов - Темников, Панченко, Ташаев - Бечирай.

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Маммана, Кришито - Кузяев, Паредес - Ерохин, Дриусси, Шатов - Кокорин.

ПОТЕРИ: Хольмен (под вопросом) - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Динамо" провело 8 матчей против "Зенита" на "Арене Химки" и добилось всего двух побед. При этом одна из них была технической – в ноябре 2012 года матч между этими соперниками был прерван из-за попадания петарды во вратаря бело-голубых Антона Шунина.

Динамовцы выиграли лишь один из четырех домашних матчей в этом сезоне.

Победная серия "Зенита" в противостоянии с "Динамо" продолжается уже четыре матча.

В четырех выездных матчах "Зенит" пропустил всего 1 гол. Это лучший показатель в премьер-лиге.

ПРОГНОЗ

Владислав РАДИМОВ, бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер "Зенита-2":

2:3 Не скажу, что это будет матч-подарок для "Зенита". Последние выездные игры проходят для него не гладко. Но "Динамо" – не закрытая команда, и в Химках будет очень весело.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

1:3 Нынешнее "Динамо" – команда достаточно зрелищная, но сильной ее назвать сложно. Она и сама играет, и другим дает. Заглушить мотор зенитовской атаки так, как это сделал, допустим, "Ростов", бело-голубые не в состоянии. Но Панченко свой гол при этом забьет.