"Зенит" - фаворит матча с "Амкаром" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 7-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом". Встреча в Перми начнется в 15.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" - "Зенит"

Прогноз Winline – П1 5,75 – Н 3,64 – П2 1,58

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "Зенит" – в воскресенье, 20 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Зайцев, Конде, Занев, Идову - Комолов, Сиваков, Рязанцев, Костюков - Бодул.

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Маммана, Кришито - Ерохин, Паредес - Кузяев, Дриусси, Полоз - Кокорин.

ПОТЕРИ: Гиголаев, Огуде (оба - травма) - Шатов, Жирков (оба - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Три последних матча между "Амкаром" и "Зенитом" в Перми заканчивались сухой победой одной из команд. Хозяева дважды выигрывали со счетом 1:0, а петербуржцы в апреле 2016-го взяли верх 2:0.

"Амкар" является самой незабивающей командой в нынешнем сезоне. После шести туров в активе пермяков всего один гол.

Начиная с сезона-2010, "Зенит" постоянно обыгрывает "Амкар" на выезде в четные годы. Петербуржцы побеждали в 2010, 2014 и 2016-м. В 2012-м команды не встречались в Перми.

"Зенит" является самой результативной командой. Питерцы успели отличиться уже 15 раз – и по этому показателю опережают идущий на втором месте ЦСКА на четыре мяча.

ПРОГНОЗ

Сергей АНДРЕЕВ бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша":

0:2 "Зенит" после такого поражения в Лиге Европы просто обязан побеждать в Перми. Тем более что "Амкар" не впечатляет, слабоват. Два мяча питерцы забить должны.

Виталий АЙРАПЕТОВ корреспондент "СЭ":

0:3 После ужасной игры в Утрехте питерцы не имеют права не выиграть в Перми. Причем, наверное, победят крупно. Кокорину нужно продолжать за себя и за того парня (Дзюбу). До 35 голов еще далеко.