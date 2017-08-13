"Зенит" - фаворит матча с "Ахматом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Ахматом". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Ахмат"

Прогноз Winline – П1 1.38 – Н 4.27 – П2 8.25

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Ахмат".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Ахмат" – в воскресенье, 13 августа, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев – Терентьев, Иванович, Маммана, Кришито – Кузяев, Паредес – Дриусси, Ерохин, Шатов – Кокорин.

"Ахмат": Городов – Семенов, Анхель, Родолфу – Уциев, Филиппе Сампайо, Швец, Иванов, Мохаммади – Лео Жаба, Митришев.

ПОТЕРИ: Новосельцев (травма), Смольников (дисквалификация) – Балай, Мбенг (оба – травма), Роши (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В пяти последних встречах с грозненцами на своем поле "Зенит" одержал всего 2 победы при трех поражениях.

"Зенит" делит с ЦСКА лавры самой результативной команды премьер-лиги. И сине-бело-голубые, и красно-синие забили по 11 голов, но петербуржцы потратили на достижение этого результата на матч меньше.

Победная серия грозненского клуба в противостоянии с "Зенитом" продолжается уже 3 матча.

Две последних игры "Ахмат" проиграл с одинаковым счетом 2:3. Грозненцы уступили "Уфе" на выезде и "Краснодару" дома.

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

3:1. У "Зенита" пока не все в порядке с командной игрой, зато сильнейший в России подбор футболистов, которые обладают высоким индивидуальным мастерством. Это и предопределит результат.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

2:0. Второй осечки подряд Манчини не допустит. А бойкому Лео Жаба гарантирован стоп-кран от Краневиттера.