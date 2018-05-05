19:15 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" еще может попасть в Лигу чемпионов. Во всяком случае до завтра

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Зенит" - 1:0. Питерская команда практически потеряла шансы попасть в Лигу чемпионов. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Зенит" - 1:0. Питерская команда практически потеряла шансы попасть в Лигу чемпионов. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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"Зенит" после поражения в матче 29-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:1) практически лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

 

И

В

Н

П

М

О

1. ЛОКОМОТИВ

29

18

6

5

41-19

57

2. СПАРТАК

28

15

8

5

49-31

53

3. КРАСНОДАР

29

16

5

8

45-29

53

4. ЦСКА

28

15

7

6

41-22

52

5. ЗЕНИТ

29

13

11

5

40-21

50

Чтобы впервые с сезона-2015/16 сыграть в главном еврокубке сине-бело-голубые должны не только победить "СКА-Хабаровск", но и дождаться следующих результатов конкурентов.

Зенит - СКА-Хабаровск

"Зенит" займет третье и попадет в отборочный турнир Лиги чемпионов, если:

– победит "СКА-Хабаровск", "Спартак" и ЦСКА проиграют по два раза, а "Краснодар" наберет очки с "Рубином".

 

И

В

Н

П

О

Личные

2. КРАСНОДАР

30

16

6

8

54

-

3. ЗЕНИТ

30

14

11

5

53

3 (6-4)

4. СПАРТАК

30

15

8

7

53

3 (4-6)

5. ЦСКА

30

15

7

8

52

-

– победит "СКА-Хабаровск", "Спартак" наберет хотя бы одно очко, "Краснодар" потерпит одно поражение, а ЦСКА – два.

 

И

В

Н

П

О

Личные

2. СПАРТАК

30

17

8

5

59

-

3. ЗЕНИТ

30

14

11

5

53

3 (3-2)

4. КРАСНОДАР

30

16

5

9

53

3 (2-3)

5. ЦСКА

30

15

7

8

52

-

– победит "СКА-Хабаровск", "Спартак" и ЦСКА проиграют по два матча, "Краснодар" – один.

 

И

В

Н

П

О

Личные

2. СПАРТАК

30

15

8

7

53

9 (10-7)

3. ЗЕНИТ

30

14

11

5

53

6 (9-6)

4. КРАСНОДАР

30

16

5

9

53

3 (3-9)

5. ЦСКА

30

15

7

8

52

-

Расписание чемпионата России по футболу

2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Урфин Джюс

Довбня однозначно против.. А если без иронии, то классный голкипер.

19:33

Ment Ali

Ха-ха! А они сами у Хабаровска то сумеют выиграть? )))))

19:26

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