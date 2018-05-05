"Зенит" еще может попасть в Лигу чемпионов. Во всяком случае до завтра

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Зенит" - 1:0. Питерская команда практически потеряла шансы попасть в Лигу чемпионов. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Зенит" после поражения в матче 29-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:1) практически лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

И В Н П М О 1. ЛОКОМОТИВ 29 18 6 5 41-19 57 2. СПАРТАК 28 15 8 5 49-31 53 3. КРАСНОДАР 29 16 5 8 45-29 53 4. ЦСКА 28 15 7 6 41-22 52 5. ЗЕНИТ 29 13 11 5 40-21 50

Чтобы впервые с сезона-2015/16 сыграть в главном еврокубке сине-бело-голубые должны не только победить "СКА-Хабаровск", но и дождаться следующих результатов конкурентов.

"Зенит" займет третье и попадет в отборочный турнир Лиги чемпионов, если:

– победит "СКА-Хабаровск", "Спартак" и ЦСКА проиграют по два раза, а "Краснодар" наберет очки с "Рубином".

И В Н П О Личные 2. КРАСНОДАР 30 16 6 8 54 - 3. ЗЕНИТ 30 14 11 5 53 3 (6-4) 4. СПАРТАК 30 15 8 7 53 3 (4-6) 5. ЦСКА 30 15 7 8 52 -

– победит "СКА-Хабаровск", "Спартак" наберет хотя бы одно очко, "Краснодар" потерпит одно поражение, а ЦСКА – два.

И В Н П О Личные 2. СПАРТАК 30 17 8 5 59 - 3. ЗЕНИТ 30 14 11 5 53 3 (3-2) 4. КРАСНОДАР 30 16 5 9 53 3 (2-3) 5. ЦСКА 30 15 7 8 52 -

– победит "СКА-Хабаровск", "Спартак" и ЦСКА проиграют по два матча, "Краснодар" – один.

И В Н П О Личные 2. СПАРТАК 30 15 8 7 53 9 (10-7) 3. ЗЕНИТ 30 14 11 5 53 6 (9-6) 4. КРАСНОДАР 30 16 5 9 53 3 (3-9) 5. ЦСКА 30 15 7 8 52 -

Расписание чемпионата России по футболу