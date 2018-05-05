"Зенит" еще может попасть в Лигу чемпионов. Во всяком случае до завтра

"Зенит" после поражения в матче 29-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:1) практически лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЛОКОМОТИВ
|
29
|
18
|
6
|
5
|
41-19
|
57
|
2. СПАРТАК
|
28
|
15
|
8
|
5
|
49-31
|
53
|
3. КРАСНОДАР
|
29
|
16
|
5
|
8
|
45-29
|
53
|
4. ЦСКА
|
28
|
15
|
7
|
6
|
41-22
|
52
|
5. ЗЕНИТ
|
29
|
13
|
11
|
5
|
40-21
|
50
Чтобы впервые с сезона-2015/16 сыграть в главном еврокубке сине-бело-голубые должны не только победить "СКА-Хабаровск", но и дождаться следующих результатов конкурентов.
"Зенит" займет третье и попадет в отборочный турнир Лиги чемпионов, если:
– победит "СКА-Хабаровск", "Спартак" и ЦСКА проиграют по два раза, а "Краснодар" наберет очки с "Рубином".
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
Личные
|
2. КРАСНОДАР
|
30
|
16
|
6
|
8
|
54
|
-
|
3. ЗЕНИТ
|
30
|
14
|
11
|
5
|
53
|
3 (6-4)
|
4. СПАРТАК
|
30
|
15
|
8
|
7
|
53
|
3 (4-6)
|
5. ЦСКА
|
30
|
15
|
7
|
8
|
52
|
-
– победит "СКА-Хабаровск", "Спартак" наберет хотя бы одно очко, "Краснодар" потерпит одно поражение, а ЦСКА – два.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
Личные
|
2. СПАРТАК
|
30
|
17
|
8
|
5
|
59
|
-
|
3. ЗЕНИТ
|
30
|
14
|
11
|
5
|
53
|
3 (3-2)
|
4. КРАСНОДАР
|
30
|
16
|
5
|
9
|
53
|
3 (2-3)
|
5. ЦСКА
|
30
|
15
|
7
|
8
|
52
|
-
– победит "СКА-Хабаровск", "Спартак" и ЦСКА проиграют по два матча, "Краснодар" – один.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
Личные
|
2. СПАРТАК
|
30
|
15
|
8
|
7
|
53
|
9 (10-7)
|
3. ЗЕНИТ
|
30
|
14
|
11
|
5
|
53
|
6 (9-6)
|
4. КРАСНОДАР
|
30
|
16
|
5
|
9
|
53
|
3 (3-9)
|
5. ЦСКА
|
30
|
15
|
7
|
8
|
52
|
-
Урфин Джюс
Довбня однозначно против.. А если без иронии, то классный голкипер.
19:33
Ment Ali
Ха-ха! А они сами у Хабаровска то сумеют выиграть? )))))
19:26