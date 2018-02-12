"Зенит" - единственный претендент на эксплуатацию стадиона "Санкт-Петербург"

"Зенит" остался единственным кандидатов на эксплуатацию стадиона "Санкт-Петербург", который летом 2018 года примет матчи чемпионата мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. В ведомстве отметили, что заявок на заключение концессионного соглашения от других организаций не поступило.
"Завершился прием заявок на заключение концессионного соглашения по эксплуатации стадиона на Крестовском острове, - говорится в сообщении пресс-службы. - Заявок на заключение соглашений в комитет по инвестициям не поступило. Остается только ФК "Зенит", предложивший концессионную инициативу. Планируется с клубом заключить соглашение, сроки подписания документа пока неизвестны".
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе "Санкт-Петербург" будут сыграны 7 матчей мирового первенства (4 - в групповом турнире, 1 - в 1/8 финала, 1 - в 1/2 финала, а также матч за третье место).
King's Bounty RND
merniloskut Когда уйдёт Газпром, кто счета оплачивать станет? ___________________ Бабушки - блокадницы !
21:14
merniloskut
Когда уйдёт Газпром, кто счета оплачивать станет?
21:03
Доктор_Хряк
Зинаиде каюк. Как говорил мой дядя Остап Бендер : " я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. ... " Достали эти из питерской деревни. ЗЫ: А чем болтать — взяла бы, Зин, сгоняла б лучше в магазин... )))))
18:12
Бу-га-га!
Уфу прокинули?
17:17
вэняляйнэн
Thomas_Boy_ вэняляйнэн __________ А это не важно. Албин бакланов от ястребов не отличит. ====================================== Албин не отличит, ястребы различат.
16:58
баламошка
Roov По результатам опроса ВЦИОМ 143% бабушек одобряют/////////////Бугага))
16:25
Thomas_Boy_
вэняляйнэн __________ А это не важно. Албин бакланов от ястребов не отличит.
15:50
вэняляйнэн
Thomas_Boy_ Зря. Пусть лучше Албин там питомник для бакланов сделает ========================================================= Там теперь местные ястребы всех посторонних бакланов разогнали.
15:40
Thomas_Boy_
Зря. Пусть лучше Албин там питомник для бакланов сделает.
15:22
Гаттузо Крут!!!!!!#!
...и не только на Зенит со временем....
15:22
Гаттузо Крут!!!!!!#!
нужники кально реконструированные за бабки в три раза большие чем Крестовский с нуля, будут после ЧМ гнить. А Крестик будет собирать по 40-55 тыс болел! И не только со временем на Зенит.
15:20
serzheo
А на Лужники кто претендует? И сколько он стоит?
15:08
Roov
2баламошка. По реузлтатам опроса ВЦИОМ 143% бабушек одобряют
15:07
вэняляйнэн
А ведь мог бы стадион после ЧМ остаться в простое, как Лужники.
15:04
баламошка
А как же бабушки?!
14:59
Berkut-7
Вот это поворот ))кто бы мог подумать , что так все обернется и кроме Зенита никто не будет претендовать на стадион.
14:46
Serenky25
Самое смешно, что босы Газпрома заявили о том, что Зениту нужен СВОЙ СТАДИОН! И они будут его строить. Для кого построили "НЛО" не понятно.
14:45
Roov
Была еще Конфедерация Звездных систем созвездия Большого Пса. Отозвали заявку. У них пенсионная система не очень, их бабушки не потянут такую летающую тарелку эксплуатировать.
14:36