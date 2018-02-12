"Зенит" - единственный претендент на эксплуатацию стадиона "Санкт-Петербург"

"Зенит" остался единственным кандидатов на эксплуатацию стадиона "Санкт-Петербург", который летом 2018 года примет матчи чемпионата мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. В ведомстве отметили, что заявок на заключение концессионного соглашения от других организаций не поступило.

"Завершился прием заявок на заключение концессионного соглашения по эксплуатации стадиона на Крестовском острове, - говорится в сообщении пресс-службы. - Заявок на заключение соглашений в комитет по инвестициям не поступило. Остается только ФК "Зенит", предложивший концессионную инициативу. Планируется с клубом заключить соглашение, сроки подписания документа пока неизвестны".

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе "Санкт-Петербург" будут сыграны 7 матчей мирового первенства (4 - в групповом турнире, 1 - в 1/8 финала, 1 - в 1/2 финала, а также матч за третье место).