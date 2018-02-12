14:32 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" - единственный претендент на эксплуатацию стадиона "Санкт-Петербург"

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"Зенит" остался единственным кандидатов на эксплуатацию стадиона "Санкт-Петербург", который летом 2018 года примет матчи чемпионата мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. В ведомстве отметили, что заявок на заключение концессионного соглашения от других организаций не поступило.

"Завершился прием заявок на заключение концессионного соглашения по эксплуатации стадиона на Крестовском острове, - говорится в сообщении пресс-службы. - Заявок на заключение соглашений в комитет по инвестициям не поступило. Остается только ФК "Зенит", предложивший концессионную инициативу. Планируется с клубом заключить соглашение, сроки подписания документа пока неизвестны".

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе "Санкт-Петербург" будут сыграны 7 матчей мирового первенства (4 - в групповом турнире, 1 - в 1/8 финала, 1 - в 1/2 финала, а также матч за третье место).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4950693

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КОММЕНТАРИИ (18)
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King's Bounty RND

merniloskut Когда уйдёт Газпром, кто счета оплачивать станет? ___________________ Бабушки - блокадницы !

21:14

merniloskut

Когда уйдёт Газпром, кто счета оплачивать станет?

21:03

Доктор_Хряк

Зинаиде каюк. Как говорил мой дядя Остап Бендер : " я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. ... " Достали эти из питерской деревни. ЗЫ: А чем болтать — взяла бы, Зин, сгоняла б лучше в магазин... )))))

18:12

Бу-га-га!

Уфу прокинули?

17:17

вэняляйнэн

Thomas_Boy_ вэняляйнэн __________ А это не важно. Албин бакланов от ястребов не отличит. ====================================== Албин не отличит, ястребы различат.

16:58

баламошка

Roov По результатам опроса ВЦИОМ 143% бабушек одобряют/////////////Бугага))

16:25

Thomas_Boy_

вэняляйнэн __________ А это не важно. Албин бакланов от ястребов не отличит.

15:50

вэняляйнэн

Thomas_Boy_ Зря. Пусть лучше Албин там питомник для бакланов сделает ========================================================= Там теперь местные ястребы всех посторонних бакланов разогнали.

15:40

Thomas_Boy_

Зря. Пусть лучше Албин там питомник для бакланов сделает.

15:22

Гаттузо Крут!!!!!!#!

...и не только на Зенит со временем....

15:22

Гаттузо Крут!!!!!!#!

нужники кально реконструированные за бабки в три раза большие чем Крестовский с нуля, будут после ЧМ гнить. А Крестик будет собирать по 40-55 тыс болел! И не только со временем на Зенит.

15:20

serzheo

А на Лужники кто претендует? И сколько он стоит?

15:08

Roov

2баламошка. По реузлтатам опроса ВЦИОМ 143% бабушек одобряют

15:07

вэняляйнэн

А ведь мог бы стадион после ЧМ остаться в простое, как Лужники.

15:04

баламошка

А как же бабушки?!

14:59

Berkut-7

Вот это поворот ))кто бы мог подумать , что так все обернется и кроме Зенита никто не будет претендовать на стадион.

14:46

Serenky25

Самое смешно, что босы Газпрома заявили о том, что Зениту нужен СВОЙ СТАДИОН! И они будут его строить. Для кого построили "НЛО" не понятно.

14:45

Roov

Была еще Конфедерация Звездных систем созвездия Большого Пса. Отозвали заявку. У них пенсионная система не очень, их бабушки не потянут такую летающую тарелку эксплуатировать.

14:36

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