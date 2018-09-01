"Зенит" - единственный клуб РПЛ, не сделавший покупок летом

Трансферное окно закрылось в России. "Зенит" стал единственным клубом чемпионата России, несделавшим ни одной покупки.

Напомним, этим летом в клуб из Санкт-Петербурга из аренд вернулись Артем Дзюба, Роберт Мак, Луиш Нету, Эрнани, Евгений Чернов​, Кристиан Нобоа и Олег Шатов.

Также сине-бело-голубые отпустили в аренды Дмитрия Полоза, Ивана Новосельцева, Ибрагима Цаллагова и Эмилиано Ригони, а Артур Юсупов и Доменико Кришито перешли в другие клубы.