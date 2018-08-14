"Зенит": "Дзюба тайком везет в Санкт-Петербург одну закуску. Только не говорите фитнес-тренеру!"

"Зенит" сообщил, что форвард команды Артем Дзюба в тайне от тренера по физподготовке везет в Санкт-Петербург чак-чак. Накануне сине-бело-голубые обыграли "Рубин" со счетом 1:0 в третьем туре российской премьер-лиги. Встреча прошла в Казани в присутствии 23 840 зрителей.

- Если вы когда-либо бывали в Казани, то узнаете эту закуску, которую Артем Дзюба тайком везет в Санкт-Петербург (но не говорите об этом тренеру по физподготовке!), - говорится в сообщении англоязычного Твиттера "Зенита".

If you've ever been to Kazan, you'll know this snack that Artem Dzyuba is sneaking back to St. Petersburg (but don't tell the fitness coach!) 😋 pic.twitter.com/3VT4ExUyGr – FC Zenit in English (@fczenit_en) 14 августа 2018 г.

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