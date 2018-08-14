16:51 | Футбол — РПЛ

"Зенит": "Дзюба тайком везет в Санкт-Петербург одну закуску. Только не говорите фитнес-тренеру!"


"Зенит" сообщил, что форвард команды Артем Дзюба в тайне от тренера по физподготовке везет в Санкт-Петербург чак-чак. Накануне сине-бело-голубые обыграли "Рубин" со счетом 1:0 в третьем туре российской премьер-лиги. Встреча прошла в Казани в присутствии 23 840 зрителей. 

- Если вы когда-либо бывали в Казани, то узнаете эту закуску, которую Артем Дзюба тайком везет в Санкт-Петербург (но не говорите об этом тренеру по физподготовке!), - говорится в сообщении англоязычного Твиттера "Зенита".  

 

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