"Зенит": Дзюба перешел в "Арсенал" на правах аренды

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба перешел в тульский "Арсенал", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Форвард будет выступать за команду Миодрага Божовича на правах аренды до конца сезона.

В текущем чемпионате Дзюба сыграл в 15 матчах и забил один гол. Форвард провел 102 встречи, в которых забил 39 голов и отдал 22 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми игрок стал обладателем Кубка России, дважды выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал бронзовые медали премьер-лиги.

"Сине-бело-голубые желают футболисту удачи в составе новой команды!" - отмечается в сообщении пресс-службы невского клуба.

В "Арсенале" Дзюба будет играть под 24-м номером.