"Зенит": Дзюба перешел в "Арсенал" на правах аренды

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба перешел в тульский "Арсенал", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Форвард будет выступать за команду Миодрага Божовича на правах аренды до конца сезона.
В текущем чемпионате Дзюба сыграл в 15 матчах и забил один гол. Форвард провел 102 встречи, в которых забил 39 голов и отдал 22 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми игрок стал обладателем Кубка России, дважды выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал бронзовые медали премьер-лиги.
"Сине-бело-голубые желают футболисту удачи в составе новой команды!" - отмечается в сообщении пресс-службы невского клуба.
В "Арсенале" Дзюба будет играть под 24-м номером.
⚡ Официально: Артем Дзюба продолжит сезон в "Арсенале"– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 31 января 2018 г.
Нападающий сине-бело-голубых перешел в тульскую команду на правах аренды до конца текущего сезона.
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foreverCSKAforever
Но право платить ему бабло за просто так осталось за Зенитом.
16:00
pahom-17
О полено молодец...теперь вместе играть будет с Мхитаряном и Обаменьянгом...
15:51
karlikf1
А чего не в Европу-то? Попробовал бы на более высоком уровне. Думаю нашли бы ему агенты клуб в Голландии, Португалии, Швейцарии, даже в клубах-середняках Италии, Франции. Или перерос уже, не тот уровень? А какой уровень Дзюбы, интересно? Настоящий уровень. а не искусственно раздутый уровнем его газпромовской получки?
15:38
fedland
Все логично. Зенит не захотел усиливать конкурента в борьбе за лигу европы. А может Дзюба чего напутал и поехал не в тот Арсенал...
15:03
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Надеюсь, что у Дзюбы началось очищение...
14:57
parafraz
Дзюба- Туле не помощник... Тула- Дзюбе не помощник тоже...
14:55