14:16 | Футбол — РФПЛ

"Зенит": Дзюба перешел в "Арсенал" на правах аренды

Артем ДЗЮБА. Фото Евгений АСМОЛОВ/ФК "Зенит"
Артем ДЗЮБА. Фото Евгений АСМОЛОВ/ФК "Зенит"
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба перешел в тульский "Арсенал", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Форвард будет выступать за команду Миодрага Божовича на правах аренды до конца сезона.

В текущем чемпионате Дзюба сыграл в 15 матчах и забил один гол. Форвард провел 102 встречи, в которых забил 39 голов и отдал 22 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми игрок стал обладателем Кубка России, дважды выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал бронзовые медали премьер-лиги.

"Сине-бело-голубые желают футболисту удачи в составе новой команды!" - отмечается в сообщении пресс-службы невского клуба.

В "Арсенале" Дзюба будет играть под 24-м номером.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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foreverCSKAforever

Но право платить ему бабло за просто так осталось за Зенитом.

16:00

pahom-17

О полено молодец...теперь вместе играть будет с Мхитаряном и Обаменьянгом...

15:51

karlikf1

А чего не в Европу-то? Попробовал бы на более высоком уровне. Думаю нашли бы ему агенты клуб в Голландии, Португалии, Швейцарии, даже в клубах-середняках Италии, Франции. Или перерос уже, не тот уровень? А какой уровень Дзюбы, интересно? Настоящий уровень. а не искусственно раздутый уровнем его газпромовской получки?

15:38

fedland

Все логично. Зенит не захотел усиливать конкурента в борьбе за лигу европы. А может Дзюба чего напутал и поехал не в тот Арсенал...

15:03

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Надеюсь, что у Дзюбы началось очищение...

14:57

parafraz

Дзюба- Туле не помощник... Тула- Дзюбе не помощник тоже...

14:55