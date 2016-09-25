18:48 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" дорисовал звездочку на эмблеме клуба на скамейке запасных "Анжи Арены"

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"Зенит" в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Анжи" дорисовал звездочку на эмблеме клуба на скамейке запасных "Анжи Арены". Питерцы получили право нанести звезду на свой логотип после пятого чемпионства в сезоне-2014/15.

"Важный штрих", - прокомментировала пресс-служба дорисованную звездочку.

Игра "Анжи" - "Зенит" начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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майор99

А если бы бирку мясных повесили без звезд и их бы дорисовали, вы бы так же пыхтели?

20:01 25 сентября

shpasic

чтобы на своей дорисовать - нужно ещё миллиард выделить.

19:25 25 сентября

Против шерсти

Свою арену пусть разрисовывают. Вандалы.

19:20 25 сентября

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