"Зенит" дорисовал звездочку на эмблеме клуба на скамейке запасных "Анжи Арены"

"Зенит" в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Анжи" дорисовал звездочку на эмблеме клуба на скамейке запасных "Анжи Арены". Питерцы получили право нанести звезду на свой логотип после пятого чемпионства в сезоне-2014/15.

"Важный штрих", - прокомментировала пресс-служба дорисованную звездочку.

Игра "Анжи" - "Зенит" начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"