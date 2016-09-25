"Зенит" дорисовал звездочку на эмблеме клуба на скамейке запасных "Анжи Арены"

"Зенит" в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Анжи" дорисовал звездочку на эмблеме клуба на скамейке запасных "Анжи Арены". Питерцы получили право нанести звезду на свой логотип после пятого чемпионства в сезоне-2014/15.
"Важный штрих", - прокомментировала пресс-служба дорисованную звездочку.
Важный штрих ⭐ #АнжиЗенит pic.twitter.com/12wzio1m2W– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 25 сентября 2016 г.
Игра "Анжи" - "Зенит" начнется в 19.30 по московскому времени.
майор99
А если бы бирку мясных повесили без звезд и их бы дорисовали, вы бы так же пыхтели?
20:01 25 сентября
shpasic
чтобы на своей дорисовать - нужно ещё миллиард выделить.
19:25 25 сентября
Против шерсти
Свою арену пусть разрисовывают. Вандалы.
19:20 25 сентября