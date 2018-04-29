10:54 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" - ЦСКА: хозяева сыграют в лазурном, гости - в оранжевом

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На совещании перед матчем 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА была выбрана игровая форма команд. Как сообщает официальный Твиттер петербуржцев, хозяева сыграют в лазурных футболках и черных трусах, а гости – в оранжевом комплекте.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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баламошка

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