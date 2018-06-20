"Зенит" будет продавать электронные абонементы на домашние матчи

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о введении электронных абонементов на домашние матчи. Сезон-2018/19 станет первым в истории клуба, когда болельщики смогут приобрести и получить абонемент в режиме онлайн, а использовать – при помощи любого мобильного устройства. Подробнее о том, как и когда приобрести билет, а также как им пользоваться можно узнать на сайте питерцев.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-06-20-ocheredi-otmenyayutsya-navsegda-zenit-obyavlyaet-o-vvedenii-elektronnykh-abonementov-na-domashnie-ma.htm