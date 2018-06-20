"Зенит" будет продавать электронные абонементы на домашние матчи

"Зенит"​ на своем официальном сайте объявил о введении электронных абонементов на домашние матчи. Сезон-2018/19 станет первым в истории клуба, когда болельщики смогут приобрести и получить абонемент в режиме онлайн, а использовать – при помощи любого мобильного устройства. Подробнее о том, как и когда приобрести билет, а также как им пользоваться можно узнать на сайте питерцев.