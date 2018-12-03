"Зенит" больше месяца не может победить на выезде

Уверенно играющий на своем поле "Зенит" Сергея Семака в очередной раз слабо выступил на выезде. Сегодня сине-бело-голубые уступили в 16-м туре РПЛ "Арсеналу" – 2:4. В текущем сезоне питерцы проиграли семь из 15 гостевых матчей, причем с семи последних поездок увезли всего четыре очка, добившись победы в Самаре и ничьей в Бордо. (Кирилл Бурдаков)
Гостевые матчи "Зенита" при Сергее Семаке
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Матч
|
29.07.2018
|
Чемпионат
|
Тюмень
|
Енисей – 2:0
|
09.08.2018
|
Лига Европы
|
Минск
|
Динамо Мн – 0:4
|
13.08.2018
|
Чемпионат
|
Казань
|
Рубин – 1:0
|
26.08.2018
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Уфа – 2:0
|
30.08.2018
|
Лига Европы
|
Мольде
|
Мольде – 1:2
|
16.09.2018
|
Чемпионат
|
Оренбург
|
Оренбург – 2:1
|
20.09.2018
|
Лига Европы
|
Копенгаген
|
Копенгаген – 1:1
|
26.09.2018
|
Кубок
|
Астрахань
|
Волгарь – 4:0
|
30.09.2018
|
Чемпионат
|
Махачкала
|
Анжи – 1:2
|
21.10.2018
|
Чемпионат
|
Москва
|
Динамо – 0:1
|
29.10.2018
|
Чемпионат
|
Самара
|
Кр.Советов – 1:0
|
01.11.2018
|
Кубок
|
Ростов-на-Дону
|
Ростов – 1:3
|
08.11.2018
|
Лига Европы
|
Бордо
|
Бордо – 1:1
|
11.11.2018
|
Чемпионат
|
Москва
|
ЦСКА – 0:2
|
03.12.2018
|
Чемпионат
|
Тула
|
Арсенал – 2:4
Итого: +6=2-7, мячи 19-21.