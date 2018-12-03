"Зенит" больше месяца не может победить на выезде

Уверенно играющий на своем поле "Зенит" Сергея Семака в очередной раз слабо выступил на выезде. Сегодня сине-бело-голубые уступили в 16-м туре РПЛ "Арсеналу" – 2:4. В текущем сезоне питерцы проиграли семь из 15 гостевых матчей, причем с семи последних поездок увезли всего четыре очка, добившись победы в Самаре и ничьей в Бордо. (Кирилл Бурдаков)

Гостевые матчи "Зенита" при Сергее Семаке

Дата Турнир Город Матч 29.07.2018 Чемпионат Тюмень Енисей – 2:0 09.08.2018 Лига Европы Минск Динамо Мн – 0:4 13.08.2018 Чемпионат Казань Рубин – 1:0 26.08.2018 Чемпионат Уфа Уфа – 2:0 30.08.2018 Лига Европы Мольде Мольде – 1:2 16.09.2018 Чемпионат Оренбург Оренбург – 2:1 20.09.2018 Лига Европы Копенгаген Копенгаген – 1:1 26.09.2018 Кубок Астрахань Волгарь – 4:0 30.09.2018 Чемпионат Махачкала Анжи – 1:2 21.10.2018 Чемпионат Москва Динамо – 0:1 29.10.2018 Чемпионат Самара Кр.Советов – 1:0 01.11.2018 Кубок Ростов-на-Дону Ростов – 1:3 08.11.2018 Лига Европы Бордо Бордо – 1:1 11.11.2018 Чемпионат Москва ЦСКА – 0:2 03.12.2018 Чемпионат Тула Арсенал – 2:4

Итого: +6=2-7, мячи 19-21.