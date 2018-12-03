21:33 | Футбол — РПЛ

"Зенит" больше месяца не может победить на выезде

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Уверенно играющий на своем поле "Зенит" Сергея Семака в очередной раз слабо выступил на выезде. Сегодня сине-бело-голубые уступили в 16-м туре РПЛ "Арсеналу" – 2:4. В текущем сезоне питерцы проиграли семь из 15 гостевых матчей, причем с семи последних поездок увезли всего четыре очка, добившись победы в Самаре и ничьей в Бордо. (Кирилл Бурдаков)

Гостевые матчи "Зенита" при Сергее Семаке

Дата

Турнир

Город

Матч

29.07.2018

Чемпионат

Тюмень

Енисей – 2:0

09.08.2018

Лига Европы

Минск

Динамо Мн – 0:4

13.08.2018

Чемпионат

Казань

Рубин – 1:0

26.08.2018

Чемпионат

Уфа

Уфа – 2:0

30.08.2018

Лига Европы

Мольде

Мольде – 1:2

16.09.2018

Чемпионат

Оренбург

Оренбург – 2:1

20.09.2018

Лига Европы

Копенгаген

Копенгаген – 1:1

26.09.2018

Кубок

Астрахань

Волгарь – 4:0

30.09.2018

Чемпионат

Махачкала

Анжи – 1:2

21.10.2018

Чемпионат

Москва

Динамо – 0:1

29.10.2018

Чемпионат

Самара

Кр.Советов – 1:0

01.11.2018

Кубок

Ростов-на-Дону

Ростов – 1:3

08.11.2018

Лига Европы

Бордо

Бордо – 1:1

11.11.2018

Чемпионат

Москва

ЦСКА – 0:2

03.12.2018

Чемпионат

Тула

Арсенал – 2:4

Итого: +6=2-7, мячи 19-21.

Арсенал Т - Зенит

 

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