21:53 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Зенит" - болельщикам "Спартака": "Спасибо, что ушли пораньше"

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Пресс-служба "Зенита" иронично отреагировала на решение некоторых болельщиков "Спартака" покинуть стадион до окончания матча 4-го тура премьер-лиги. К 77-й минуте установился счет 5:1 в пользу питерцев.

"Спасибо, что ушли пораньше", - говорится в Твиттере "Зенита".

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Тот что не за вас

Как детей.... на землю хоть вернули выскочек!)))))

22:09 6 августа

wedes

Австрийские знамена вынесли)

22:03 6 августа

баламошка

Как некрасиво) И эта дыра называет себя культурной деревней России.

22:01 6 августа

smart80

Бомжеватый хам таким и останется

22:01 6 августа