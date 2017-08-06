"Зенит" - болельщикам "Спартака": "Спасибо, что ушли пораньше"

Пресс-служба "Зенита" иронично отреагировала на решение некоторых болельщиков "Спартака" покинуть стадион до окончания матча 4-го тура премьер-лиги. К 77-й минуте установился счет 5:1 в пользу питерцев.

"Спасибо, что ушли пораньше", - говорится в Твиттере "Зенита".

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"