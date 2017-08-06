"Зенит" - болельщикам "Спартака": "Спасибо, что ушли пораньше"

Пресс-служба "Зенита" иронично отреагировала на решение некоторых болельщиков "Спартака" покинуть стадион до окончания матча 4-го тура премьер-лиги. К 77-й минуте установился счет 5:1 в пользу питерцев.
"Спасибо, что ушли пораньше", - говорится в Твиттере "Зенита".
Спасибо, что ушли пораньше 👌 #ЗенитСпартак pic.twitter.com/S2tFELiz6G– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 6 августа 2017 г.
Тот что не за вас
Как детей.... на землю хоть вернули выскочек!)))))
22:09 6 августа
wedes
Австрийские знамена вынесли)
22:03 6 августа
баламошка
Как некрасиво) И эта дыра называет себя культурной деревней России.
22:01 6 августа
smart80
Бомжеватый хам таким и останется
22:01 6 августа