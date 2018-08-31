"Зенит" близок к покупке Лимы

Как стало известно "СЭ", сегодня клуб из Санкт-Петербурга должен завершить сделку по приобретению 26-летнего защитника "Нанта" Лукаса Лимы. По нашим данным, бразилец заключит с сине-бело-голубыми контракт по схеме “2+1”, его зарплата составит около 2 миллионов евро в год. Французская команда получит в качестве компенсации порядка 5 миллионов евро.

Лима перешел в "Нант" в 2016 году из португальской "Аруки" за 1 миллион евро. В чемпионате Франции-2017/18 футболист провел 33 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. (Вячеслав КОРОТКИН)

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