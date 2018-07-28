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"Зенит" без Лунева, Смольникова, Кузяева и Дзюбы вылетел в Тюмень на матч 1-го тура РПЛ против "Енисея"


Сегодня, 28 июля, "Зенит" в составе 22 игроков вылетел в Тюмень на матч первого тура Российской премьер-лиги против "Енисея":

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники: Миха Мевля, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов;  

полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак;

нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

В заявке петербургской команды оказались защитники Александр Анюков и Евгений Чернов, а также форвард Антон Заболотный, которые накануне были заявлены за "Зенит-2". В соответствии с регламентом они могут принимать участие как и в матчах РПЛ, так и в играх ФНЛ. 

Вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитник Далер Кузяев и нападающий Артем Дзюба присоединятся к "Зениту" непосредственно в Тюмени. Игроки, выступавшие на чемпионате мира в составе сборной России, в Москве встречаются с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-07-28-zenit-otpravilsya-v-tyumen-.htm

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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