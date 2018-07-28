"Зенит" без Лунева, Смольникова, Кузяева и Дзюбы вылетел в Тюмень на матч 1-го тура РПЛ против "Енисея"

Сегодня, 28 июля, "Зенит" в составе 22 игроков вылетел в Тюмень на матч первого тура Российской премьер-лиги против "Енисея":

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники: Миха Мевля, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов;

полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак;

нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.



В заявке петербургской команды оказались защитники Александр Анюков и Евгений Чернов, а также форвард Антон Заболотный, которые накануне были заявлены за "Зенит-2". В соответствии с регламентом они могут принимать участие как и в матчах РПЛ, так и в играх ФНЛ.

Вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитник Далер Кузяев и нападающий Артем Дзюба присоединятся к "Зениту" непосредственно в Тюмени. Игроки, выступавшие на чемпионате мира в составе сборной России, в Москве встречаются с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)