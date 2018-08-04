"Зенит" - "Арсенал": котировки букмекеров

В субботу, 4 августа, в Санкт-Петербурге пройдет матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и "Арсеналом". Игру принимает стадион "Санкт-Петербург". Начало встречи – 16.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Зенита" на успех с коэффициентом 1,30, а "Арсенала" – 11,0. Ничья оценивается с коэффициентом 5,02.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Зенит" - "Арсенал": РПЛ, 2-й тур, 4 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)