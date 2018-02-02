"Зенит" арендовал Зинкова у "Крыльев"

Полузащитник Вячеслав Зинков вернулся в "Зенит", сообщает официальный сайт клуба. 24-летний хавбек является воспитанником питерцев, а с 2016 года защищает цвета "Крыльев Советов". "Зенит" арендовал игрока у самарцев до конца сезона.
Зинков с 2013 по 2016 год провел 87 матчей за "Зенит-2" и забил 9 голов. В текущем сезоне на его счету 13 матчей в ФНЛ.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-02-vyacheslav-zinkov-vozvrashchaetsya-v-zenit.htm
Vedi
Что то у газ прома штопор по спортивной части пошёл - Шатовых убирают - Зинковых берут.
23:33 2 февраля
shpasic
Зенит, видимо, решил теперь на фамилии ориентироваться при покупках: Заболотный, теперь вот Зинков.
23:23 2 февраля
баламошка
Денег не хватило выкупить. Власть отвернулась от бездомных. Скоро официально станут побирушками) Свободу бабушкам России от иноземного владычество Милляров!
23:22 2 февраля