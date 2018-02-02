"Зенит" арендовал Зинкова у "Крыльев"

Полузащитник Вячеслав Зинков вернулся в "Зенит", сообщает официальный сайт клуба. 24-летний хавбек является воспитанником питерцев, а с 2016 года защищает цвета "Крыльев Советов". "Зенит" арендовал игрока у самарцев до конца сезона.

Зинков с 2013 по 2016 год провел 87 матчей за "Зенит-2" и забил 9 голов. В текущем сезоне на его счету 13 матчей в ФНЛ.