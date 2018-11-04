"Зенит" - "Ахмат": стал известен состав команды гостей

"Ахмат" объявил состав на матч 13-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом". С первых минут встречу начнет защитник грозненского клуба Андрей Семенов.

Состав "Ахмата": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Кешмази, Ромеро, Иванов, Раванелли, Силва, Думбия, Митришев.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бацуев, Харин, Садаев, Балай.

Игра пройдет в воскресенье, 4 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало – 14.00 (время московское). На матче ожидается до 45 тысяч зрителей. Команду гостей поддержат до 100 болельщиков.

Перед этим туром чемпионата России "Зенит" с 28-ю очками расположился на первом месте и точно его не потеряет, потому что у второго "Краснодара" 22 балла. У "Ахмата" в свою очередь 16 очков и девятое место.

"Зенит" – "Ахмат": чемпионат России, РПЛ, 13-й тур, 4 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 14.00 (мск)

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